Su abogado reiteró que el plan del ex deportista es mudarse a Florida, pero la autoridad penitenciaria de ese estado informó en un comunicado que "no ha recibido ninguna solicitud de transferencia o documentación" sobre el caso. En la audiencia de julio en la que recibió la libertad condicional, Simpson había hablado sobre esa cuestión: "Me podría quedar en Nevada, pero no creo que ustedes me quieran aquí."