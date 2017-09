Una manera diferente de sentir el power de la música con mis panitas que me encantan mucho y que mi hacen disfrutar siempre de su arte. @nickyjampr, @wisin, tamo activos siempre panitas. Amar a música é sentir o poder que ela tem de levar sentimentos as pessoas, cada um com o seu jeito, com seu estilo más com uma só ideia; "LEVAR A MÚSICA AO CORAÇÃO E A VIDA DOS QUE A AMAM" #goocrazyrocks💣💣 #goodvibesalways😜 #goodcrazyinthahouse🎬🇧🇷💣

A post shared by DanialvesD2 My Twitter (@danialves) on Aug 9, 2017 at 10:13am PDT