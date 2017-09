Zaroual no desperdició su oportunidad y al ver el balón y el arco no dudó. Luego de casi 1.800 kilómetros en bicicleta, algunos metros sobre el césped, no resultaban demasiado esfuerzo. Ese grito de gol no sólo fue un sueño, como el de cualquier hincha, sino además un grito de desahogo por haber luchado -y seguir- este año en favor de los que menos tienen y en un acto solidario vinculado al Olympique de Marsella.