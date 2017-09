La versión ha ganado fuerza tras las declaraciones de Owen Roddy, entrenador de McGregor. "Me gustaría ver un McGregor-Díaz III y la razón por la que lo digo es porque esas peleas son tan emocionantes. Las dos peleas contra Díaz fueron probablemente las más emocionantes de las que he sido parte y repetirlas sería increíble. A los aficionados les gustaría verla sobre cualquier otra", dijo Roddy al podcast The MMA Hour.