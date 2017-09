En su carta de despedida, Andre Ward ha dejado un emotivo mensaje para el boxeo: "Te amo. Has estado a mi lado desde que tenía 10 años. Me has enseñado mucho. Me has humillado. He sacrificado mucho por ti. Pero me has dado más de lo que he creído posible. Te estaré siempre agradecido. He hecho amigos para toda la vida. Me alejo del boxeo de hoy, pero me voy en lo más alto de una gloriosa montaña. Lo hice. Lo hicimos."