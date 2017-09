"El boxeo es un deporte increíble para la mente y el cuerpo. Siempre he tenido una pasión por él y este desafío es la oportunidad perfecta para mostrar a la gente lo que es posible. Es un desafío que no estoy tomando a la ligera, claro que no todo el mundo puede convertirse en un boxeador profesional, pero con el equipo de expertos que Betfair está juntando y el impulso que tengo, todo es posible", dijo Ferdinand, quien se entrenado por Richie Woodhall, ex campeón de los supermediano del CMB.