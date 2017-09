El mediocampista aseguró que los hermanos Rodríguez Orejuela le impidieron marcharse de la institución en reiteradas ocasiones, hasta que cedieron en 1994. "Yo pedía que me dejaran salir cuando llegaban ofertas, pero nunca me lo permitían. Hasta que llegó Palmeiras. Jugar fuera era un sueño que tenía. El club sabía que habían ido a Colombia a verme y me sorprendió que me dejaran salir cuando habían rechazado otras propuestas", explicó.