Cuando finalmente en junio de 2017 pudo cerrarse el complejo esquema de este negocio con tantas particularidades, lo que más entusiasmó a Floyd fue poder ofrecer un buen show. Reposicionarse como el fenómeno técnico que fue, mostrarse involucrado con "in crescendo" del show, o sea ir de menos a más. Sabía que iba a ganar fácil y que se iba a lucir. Y también sabía que habría de hacer lo que quisiera con McGregor. Lo único que no podía era "degradarlo" de entrada, disminuirlo o procurar una estética grosera. Finalmente el irlandés no era otra cosa que un un rival a quien él mismo, como empresario, había contratado.