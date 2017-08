La Vinotinto buscará ponerle las cosas difíciles al elenco de José Pékerman, que actualmente es el escolta de Brasil y no quiere perder ese puesto de privilegio. Sin James Rodríguez, que está con el equipo pero no tiene permiso del Bayern Munich para jugar este encuentro, Colombia (24 puntos) tendrá que obtener una victoria para no correr el riesgo de ser superado por sus perseguidores.