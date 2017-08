Fue como si Maria Sharapova no hubiera estado ausente tanto tiempo. Como si no fuera su primer partido de Grand Slam tras una suspensión de 15 meses por dopaje. La tenista rusa jugó agresivamente desde el fondo y se impuso por 6-4, 4-6, 6-3 a Simona Halep, número dos del ránking femenino, instalándose en la segunda ronda del US Open.