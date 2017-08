El actual campeón del US Open no podrá defender el título. El suizo Stan Wawrinka (4), al igual que el serbio, informó a principios de mes que será baja por el resto de la temporada ya que será operado de su rodilla izquierda. "Estoy triste… he tomado la difícil decisión de someterme a una intervención en mi rodilla", escribió en su cuenta de Facebook.