"Pauli siempre ha sido mi amigo. ¿Saben qué? Mi amigo incluso me llamó y me dijo: 'Floyd, ¿Quieres que vaya al campamento (de Conor)?'. Yo le dije: 'Claro que sí', reconoció el ex campeón invicto en un video en el que apareció abrazado junto a su "amigo".