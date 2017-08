Progresivamente, se convirtieron en el único club no surgido en Bakú en ganar el torneo doméstico. Es cierto que la mudanza les significó codearse con las entidades más poderosas de la Premier League azerí, pero no fue nada fácil escapar a su horrorosa experiencia y a la tortura provocada por la guerra. El camino fue largo. En su primer año fuera de casa, el Qarabag consiguió un doblete histórico de Liga y Copa. Pero fue un espasmo de fortaleza entre tanto sufrimiento, ya que no pudieron seguir cosechando éxitos. Les llevó un mucho tiempo volver a la cima.