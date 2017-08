Tras su separación, Vonn comenzó a salir con Kenan Smith, ex entrenador asistente de Los Angeles Rams de la NFL. No obstante, siempre tuvo un buen recuerdo de su amorío con Tiger Woods. "Quiero decir, lo amé y todavía lo amo. Pasé tres años increíbles con él. Algunas veces las cosas simplemente no funcionan", dijo en una entrevista en CNN a poco de su ruptura.