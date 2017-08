Hoy el esfuerzo paga con resultados. Marlies, una de las joyas del ciclismo cubano, fue la dueña de las 16 victorias en suelo estadounidenses y responsable de otros nueve podios. "Yo me tenía confianza para poder aportar mi experiencia y buenos resultados al equipo, pese a que sabía que me iba a encontrar con un nivel en el que no había competido. Por suerte estoy devolviendo la confianza que me tuvieron", cuenta quien ya se había destacado con la selección cubana en los Juegos Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos (fue 7° en Río 2016 en la prueba Omnium).