No obstante, aunque las repeticiones de la jugada demuestran que no hubo simulación del astro portugués, su empujón al juez principal y sus reproches hacen que la pena tenga justificación. Tras un leve empujón al árbitro, Cristiano descargó su indignación de muy mala manera. El Real Madrid tiene 10 días para intentar que su principal estrella, que se perderá el duelo de vuelta ante el Barça de este miércoles, no quede ausente también de los primeros cuatro encuentros de Liga, ante Deportivo, Valencia, Levante y Real Sociedad.