A pesar del resultado, el cual terminó en empate a cero, en media hora de juego el luso llegó a demostrar que era un jugador diferente, que estaba llamado a ser la estrella del equipo. El 27 de agosto se jugó el segundo partido, en Milán, pero el joven prodigio no estuvo ni en la convocatoria. Allí cayeron por 2-0 y no pudieron clasificar a la Copa europea 2002-2003. "Se lo tomó bien (el no haber sido convocado), ya que Bölöni lo trabajó bastante bien", recuerda Pablo Contreras, teniendo en cuenta que aun era un niño.