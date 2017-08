"Llegó un miembro de su familia (su padre Jorge Luis Pinto), ella me está agrediendo y yo estoy acompañado de la Policía de Infancia y Adolescencia, y en algún momento la misma Policía me sugiere que filme lo que está sucediendo", detalló el ex esposo de Verónica. "Ella se molesta mucho, toma un cuchillo y trata de agredirme. Sin embargo, la Policía le quita el cuchillo y esta persona (por Pinto) la golpea severamente", sentenció.