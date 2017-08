El holandés Peter Bosz, entrenador del elenco alemán, explicó en la rueda de prensa que Dembélé no estuvo presente en el entrenamiento y que no lograron saber por qué. "Dembélé no estuvo en el entrenamiento de hoy. No sabemos dónde está. Intentamos contactarlo, espero no le haya sucedido nada malo", explicó el técnico que desembarcó en el Borussia Dortmund tras llevar al Ajax a la final de la Europa League la temporada pasada.