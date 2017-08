-Si bien es muy estable, no toma velocidad. La semana anterior dediqué un poco de tiempo a entrenar en una cascada de 10 metros de alto y me sentí muy tranquilo. Practiqué unas veces ahí y resolví cómo alcanzar la orilla. Sabía que necesitaba inclinarme sobre las manijas, hacia adelante, en vez de echarme hacia atrás al estilo vaquero. Si caía violentamente sobre la langosta, me podía lastimar, así que lo hice por encima de las manijas. Cuando llegué a la orilla, me di cuenta de que era como estar en un kayak e implementé las mismas habilidades a esta caída libre.