Las artes marciales mixtas (MMA) permiten todo aquello que el luchador pueda saber y consecuentemente aplicar del Jiu Jitsu, el "arte suave" japonés, cuyo nacimiento se registra en el 1333 y va sin modificaciones hasta el 1573, durante el periodo Muromachi. Esta disciplina emplea golpes, patadas, rodillazos, esquives, empujones, proyecciones, derribos y estrangulamiento. Estos luchadores en su medio habitual pueden también recurrir alternadamente con el judo, que ayuda a utilizar la fuerza del otro, aumenta la concentración y desarrolla anticipadamente el movimiento del adversario para el agarre y el derribe. Más aún, McGregor sabe pero no podrá utilizar sus destrezas sobre el karate, arte proveniente también desde el Japón, nacido en Okinawa. Patadas, golpes de puños con la mano cerrada y la mano abierta a puntos vulnerables y sensibles, proyecciones, barridos, luxaciones e inmovilizaciones de este deporte, que en el 2020 será Olímpico en Tokio, no estarán permitidos en éste show. Y por último, nada de kick boxing para McGregor. No podrá utilizar golpes de puños, codos, patadas con la tibia y el empeine y obviamente ni hablar de patear las caderas o los genitales de Floyd.