Después de seis semanas, Gus recibió la autorización para volver a entrenar. Aunque estaba contento de poder volver al gimnasio, tenía muchas restricciones y el entrenamiento no era lo mismo. Cada vez que su pulso se aceleraba, temía que su corazón lo traicionara. "No sabía lo que mi corazón podía hacer, así que cuando comenzaba a cansarme. Simplemente me detenía", confesó.