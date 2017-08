La última baja resonante en los pasillos del Camp Nou, antes de la salida de Neymar, fue la de su compatriota Dani Alves, un elegido por Guardiola que ganó 23 títulos con la camiseta del Barcelona. "Fui poco respetado por la junta directiva antes de dejar el club. No puedes jugar por un club a lo largo de ocho años, conseguir lo que conseguimos y no tener al club en tu corazón para siempre. Antes de ir a la Juventus, le hice una promesa final a la directiva. Dije: 'Me echaran de menos'. No lo dije como jugador. Lo que quise decir fue que iban a extrañar mi espíritu. Van a extrañar la sangre que derramé cada vez que me puse la camiseta", escribió el actual jugador del Paris Saint Germain en The Players Tribune.