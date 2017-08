"Si la UEFA no reacciona, presentaremos la demanda de inmediato. La denuncia está lista y se presentará ante la UEFA, la Unión Europea y la Corte de Suiza, que son los tribunales que tienen competencia. Me sorprende que su responsable el área del fair play financiero, Andrea Traverso, lo fíe todo a comprobar que las pérdidas del PSG no superen los 30 millones de euros en un plazo de tres años. Traverso sabe que el problema es saber si el PSG ha inflado sus ingresos y comprobar la procedencia y el volumen económico de sus patrocinios. Si llegan desde Qatar y son difícilmente explicables, estamos ante un caso claro de dopaje financiero", acusó el presidente de La Liga.