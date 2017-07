En ese momento de mi vida, me metía coca todos los días. Casi cada segundo de tiempo libre que tenía, estaba metiéndome coca. No pude controlarlo. No quería controlarlo. Recuerdo estar sentado en la cama, y por primera vez en mi vida no pude salir de la situación. Me quedé atrapado todo el día en mis propios pensamientos. Y seguía pensando en algo que mi abuela solía decirme cuando era niño. Podía ver su cara, como si estuviera allí en la habitación. "Lo que se hace en la oscuridad", diría, "saldrá a la luz".