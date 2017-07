El público se colocó alrededor de la cancha para registrar con sus teléfonos móviles los mejores golpes de Ronaldinho, quien maravilló a los presentes con chilenas, pases con el taco, golpes de cabeza e increíbles saltos. No hubo una sola persona de la zona de la playa que no usara su celular para retratar al ex jugador del Barça y el PSG.