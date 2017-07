El ex boxeador Mike Tyson no cree que Conor McGregor, estrella de la UFC, tenga alguna chance de ganar en la pelea del próximo 26 de agosto ante Floyd Mayweather. De hecho, consideró que "será asesinado" en el combate a desarrollarse en Las Vegas, porque se trata de una pelea de boxeo y no de artes marciales mixtas (MMA).