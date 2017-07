–Franz Beckenbauer se portó conmigo super bien. Es una excelente persona. Siempre comprendió que yo quería ayudar al equipo y creyó en mis condiciones. Me ayudó mucho una traductora, que estaba presente en las reuniones que tenía con el técnico. Ella me decía si tenía que correr más o sí tenía que moverme sin balón. Y en las charlas de vestuario o en las indicaciones de partido, la persona que me orientaba era Jorginho. De todas formas, en el fútbol no influye el idioma. Hay que saber jugar, pararse en el campo y tener personalidad. Yo no lo tenía miedo a nadie, tenía las cosas muy claras.