A pesar de que ya no trabajan juntos, su amistad con el futbolista y su familia se mantiene intacta: "Ya no soy más el agente de Neymar. Es su padre. Pero fui su agente desde los 12 años y le conseguí dos contratos con el Santos. Neymar es como un hijo para mí. Su padre es de confianza, me cae bien y lo respeto."