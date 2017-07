Por otra parte, salió a aclarar que no comparte la opinión de su ex compañero Xavi Hernández: "Son opiniones que hay que respetar. Yo creo que hay que ir caso a caso", y puso como ejemplo a un referente del Barcelona actual, "si necesitas al jugador y se ha ido… En el caso de Piqué, que ha tenido un rendimiento espectacular, no le hubiésemos fichado".