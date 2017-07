Vettel hizo un mea culpa con un mensaje en su página web, animado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), después de su espectacular enojo por una maniobra de Hamilton. "Me sorprendió Lewis y di con mi coche en la parte trasera del suyo. En frío, no creo que tuviera malas intenciones", afirmó Vettel para intentar calmar los ánimos. "En caliente, reaccioné inmediatamente y quiero pedir disculpas directamente a Lewis, así como a todos los que seguían la carrera. No di un buen ejemplo", apuntó y luego admitió: "No tenía ninguna intención de poner a Lewis en peligro, pero comprendo que provoqué una situación peligrosa".