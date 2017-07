"Adiós mi amigo, te voy a extrañar mucho. Me siento tan bendecido por Dios desde que te trajo a mi vida y viví algunos momentos increíbles contigo, por los que estoy muy agradecido. Nunca olvidaré la forma en que me miraste, cuando te conocí por primera vez, el amor genuino en esos lindos ojos. Realmente me resulta difícil encontrar palabras para expresar lo que significas para mí. La manera que tenías de decir mi nombre, tus sonrisas al ver que las cámaras venían y te sentías como una pequeña superestrella y el amor que sentía cuando estabas conmigo. Tu coraje y valentía seguirán inspirándome para el resto de mi vida. Nunca sabrás lo que me has cambiado como persona. Dios te tiene en sus brazos y siempre te llevaré en mi corazón. Duerme tranquilo pequeño. Mi mejor amigo".