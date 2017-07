No obstante, así como tuvo la determinación y el talento para ganar todas esas medallas, también tuvo el valor necesario para admitir que necesitaba ayuda. "Sabía que necesitaba ayuda y que tenía que cambiar algo en mi vida. Estuve con tratamiento durante un par de semanas y, básicamente, me reconstruí a mí mismo. Primero no quería hablar con nadie, me mantuve cerrado por dos o tres días, hasta que dije 'Llevo aquí 45 días, será mejor que haga esto'", explicó.