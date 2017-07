Sin embargo, están dejando en evidencia que el ciclo no se terminó y que el poderío teutón está lejos de extinguirse o detenerse. Hoy, Joachim Low se dio el lujo de ganar una final de Copa Confederaciones con un equipo que no superó la media de 24 años de edad. Unas horas atrás, la selección Sub 21 también se quedó con la Eurocopa Sub 21.