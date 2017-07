Luego de quedarse con el segundo puesto en 2013 y 2015, el colombiano buscará subir a lo más alto del podio. El capitán del Movistar, de 27 años, viene de una gran actuación en el Giro de Italia, donde el triunfo se le escapó por solamente 31 segundos. "He recuperado bien el esfuerzo del Giro. He acabado en buena condición, he descansado bien, llego con buenas piernas y buenas sensaciones", apuntó el candidato sudamericano.