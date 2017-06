Por su parte, el portugués Deco le cedió su lugar el día que Messi debutó de forma oficial con el Barcelona. Leo tenía 17 años e ingresó en un encuentro al Espanyol en el complemento. En tanto, la relación con Sylvinho, un lateral izquierdo de mucha experiencia, nació en una gira de pretemporada con el Barcelona. "Cuando llegué todos me dieron una gran bienvenida, pero cuando fuimos a la gira, con el que más contacto tenía era con Sylvinho. Era el más veterano de todos, el que mejor me cuidaba y me trataba", contó Messi.