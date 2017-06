-Él ha tenido mucha suerte. Desde mi punto de vista no me gusta como lucha, porque no le pegan y no da pelea. Es muy inteligente porque nunca lo han golpeado, hace todo lo necesario para que no le pegues y él lo pueda hacer fácil. Hace que te enojes. Si te puede molestar con fauls lo hace, te pega abajo del cinturón y varias cosas que te hacen perder la cabeza. No me gusta lo que hace, pero es una forma de pelear muy inteligente. Él pelea sucio, puerco: te agarra, te amarra, te da vuelta y llega un punto en el que te desesperas.