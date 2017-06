No obstante, el entrenador Juan Carlos Osorio ya adelantó que México no cuidará el resultado con un esquema defensivo. Gracias al sistema de rotaciones implantado por el técnico colombiano, el "Tri" contará con jugadores frescos: sólo tres de los hombres del once inicial que presentó en la primera jornada del Grupo A contra Portugal (2-2) repitieron ante Nueva Zelanda.