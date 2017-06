🔵🔴🔝5️⃣ goals of the week! Which is your favorite? / 🔝5️⃣ de gols de la setmana! 🔝5️⃣ de goles de la semana! #FCBMasia #igersfcb #igersfcbmasia #goals #bestgoals #top5

A post shared by FCB Masia (@fcbmasia) on Jun 21, 2017 at 12:48pm PDT