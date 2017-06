La cuota de realidad es un plus difícil de igualar. La simulación no está contemplada y la ausencia de todo tipo de protectores, más allá de unos guantes que apenas acolchan los nudillos, pero que no suavizan el golpe, despiertan sonidos de dolor que la televisión no aprecia, pero que son escuchados en cualquier rincón del estadio en donde se desarrolle un combate.