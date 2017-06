"Un tercer campeonato mundial es mi mayor prioridad", aseguró el asturiano y agregó: "A eso es a lo que vine a McLaren, para ganar, y después de tres años no estamos ganando nada". En este sentido Alonso continuó con una amenaza contundente para dejar el equipo: "Si no ganamos, saltaré a cualquier coche de cualquier categoría. No tengo miedo del futuro, si no puedo tener éxito aquí intentaré correr en cualquier serie".