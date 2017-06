Luego de prestarse a una prueba privada del equipo Renault Sport, Kubica declaró: "Me gustaría dar las gracias a todos por hacer esto posible. Llevo un largo tiempo distanciado del paddock e incluso he llegado a sentir que volver sería imposible. Tengo sentimientos encontrados, me siento orgulloso de lo que he logrado hoy, pero también tengo en claro todo lo que he perdido. No sé lo que traerá el futuro pero sí que después de un trabajo de más de un año para prepararme para esto, me encontré con un buen ritmo. No es fácil después de seis años, yo sabía que podía hacer el trabajo y puedo estar satisfecho".