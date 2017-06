El crack argentino, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, no ha podido ganar la Copa de Europa. Con el Barça no conquistó la Liga, por lo que no pudo ni siquiera clasificarse al torneo. En cambio, tras ser campeón con el Napoli, pudo aspirar a pelear por el trofeo europeo. El sorteo lo emparejó con el Real Madrid de 'La Quinta del Buitre', lo que mató rápidamente su sueño. Un ganador de la Copa del Mundo que no pudo ganar la Liga de Campeones de Europa.