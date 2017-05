"La contratación de Fábio fue avalada, pero fui yo quien lo trajo. Trabajé con él en 2008. Siempre me pareció que tuvo personalidad, hasta el momento en que dejó al equipo en el entretiempo por una falla, o problemas psicológicos, que no sabíamos. Se fue y acabo de hablar con el jugador para comunicarle que ya no es parte del elenco", lamentó el dirigente.