"Quiero que el público sepa que el alcohol no estuvo involucrado. Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a los medicamentos recetados. No me di cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente", se excusó el ganador de 14 torneos de Gran Slam y de 79 títulos en el PGA Tour, quien se había sometido a una cuarta intervención quirúrgica de espalda en abril para aliviar los dolores que sufre de forma permanente.