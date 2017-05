Venezuela!!! Invictos y con el arco inmaculado!!! Nueve puntos y ahora vamos rumbo a octavos de final. Gracias por su apoyo, seguimos adelante con el aliento de 30 millones de corazones #VamosVenezuela #VamosVinotinto

A post shared by Vinotinto Sub 20 (@vinotintosub20) on May 26, 2017 at 3:47am PDT