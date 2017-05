21 Vorlagen 💪 @eforsberg10 egalisierte mit seinen drei Assists gegen den @fcbayern den bisherigen #Bundesliga-Rekord für die meisten Vorlagen. #EF10 #Forsberg #Rekordjäger #DieRotenBullen #RBL

A post shared by RB Leipzig – Die Roten Bullen (@dierotenbullen) on May 14, 2017 at 8:30am PDT