Non tutti sanno che oggi Giovedì Santo è la giornata nella quale si celebra l’Ultima Cena di Gesù con gli apostoli. Del soggetto religioso nel corso della storia furono dipinte moltissime versioni. Ovviamente la versione più nota è quella di Leonardo Da Vinci esposta a Milano nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. A due passi da lì, presso la Galleria d'Arte Contemporanea EF Arte & Collection di Corso Magenta 31 potete trovare anche la mia versione dell'opera Leonardesca rivisitata in chiave contemporanea e intitolata "The Fast Supper". Per chi volesse sapere di più al riguardo trovate un interessantissimo post di Philippe Daverio al seguente link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155032669501955&id=16191791954 Per info su "The Fast Supper" EF ARTE & COLLECTION Corso Magenta 31 Milano tel. +39 028690926 #leonardodavinci #santamariadellegrazie #ultimacena #thelastsupper #tvboy #efarte #giovedidipasqua #mcdonalds #neopopart

