La muchacha de apenas 20 años se mostraba presta para colaborar en los quehaceres de la casa: "No tengo ningún problema con ayudar en las tareas domésticas", aunque confesaba que su inglés no era el mejor, pero que quería mejorar: "Me considero una chica inteligente y estoy segura de que seré capaz de comunicarme fácilmente en un par de meses"