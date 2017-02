-Yo me siento más feliz por las cosas buenas que me han dicho, que por las malas. De parte de mi familia, mis amigos, gente que me daba apoyo desde el aeropuerto, atletas venezolanos que querían tomarse fotos conmigo y me decían "vamos que sí se puede, yo se lo difícil que es convertirse en un atleta profesional en Venezuela". Me disculpo ante todos esos venezolanos que dicen que no di mi mayor desempeño, que me caí muchas veces, que me presté para las burlas y para que la gente se riera de mí, les pido disculpas porque todos tenemos derecho a pensar lo que queramos, y ellos creen que lo hice a propósito. Les pido disculpas, pero también les pido que cuando les toque a ellos pedirme disculpas, lo hagan. Yo les voy a demostrar que "El peor esquiador del mundo", se va a convertir en el "Mejor esquiador del mundo"